Jak se bránit před rostoucími cenami elektřiny? Řešením je fotovoltaická elektrárna

Co to znamená pro naši kapsu v následujících letech? Pokud bude trend pokračovat, do 10 let nás vyjde zásobení domácnosti elektřinou až na dvojnásobek. Pokud pro nás vývoj cen bude optimističtější, i tak budeme muset sáhnout hlouběji do kapsy. Růst cen energií se totiž i při nízkém procentu navýšení projeví v řádech desítek tisíc. Kam až se cena elektřiny může dostat, ukazuje příklad Německa, kde je aktuálně kilowatthodina dvakrát dražší, tedy téměř 8 Kč, a její cena neustále roste.