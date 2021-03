Jak přesvědčit šéfa, aby vám pořídil nový monitor, a jak ho vybrat

Poslední rok proměnil vše, na co jsme byli zvyklí, včetně kancelářské práce. Dnes už má doma téměř každý minimálně svůj pracovní kout. Ten by měl svou ergonomií odpovídat podmínkám klasické kanceláře, často tomu tak ale není. Vhodné pracovní podmínky však mají výrazný vliv na naši produktivitu a zdraví. Shrbeným posezem u notebooku neprospějete ani jednomu. Důležitým prvkem domácí kanceláře jsou proto monitor, myš a klávesnice. „Podle studie společnosti Dell přináší využití monitoru myši a klávesnice namísto samotného notebooku průměrně o 37,6 % vyšší produktivitu práce. A 92 % pracovníků pak považuje pro svou produktivitu za klíčový právě vhodně zvolený monitor,“ upozorňuje na význam těchto pomocníků Milan Ptáčník, specialista společnosti Dell. To jsou argumenty, po kterých vám šéf nový monitor nemůže zamítnout.

Videokonferenční novinky v monitorech a příslušenství Video: archiv Dell Technologies

Jeden velký, nebo více menších?

Jak se ukázalo, velikost monitoru je jedním z hlavních parametrů, které ovlivňují výslednou efektivitu práce. Pokud k notebooku připojíte myš, klávesnici a 24palcový USB monitor, produktivita vzroste o 32 % oproti práci na samostatném notebooku. V případě 27palcového monitoru je nárůst 37,7 %. Při zapojené dvojici 24palcových monitorů je to 39 %, a pokud pracujete na 34palcovém prohnutém monitoru, pak jste efektivnější dokonce o 42 %. „Obrazovka navíc má významný pozitivní vliv na efektivitu práce a obecně na to, jaký pocit z ní lidé mají. S její velikostí roste i užitek z ní. Velikost obrazovky ale není jediná věc, která by měla o výběru rozhodovat. Zaměřte se na funkce, vlastnosti a vybavení obrazovky, které vám zpříjemní a usnadní samotnou práci,“ radí Milan Ptáčník.

K takové výbavě patří zejména USB-C port, který usnadní manipulaci s monitorem. Přes tento typ propojení pak proudí vše, obraz, elektřina i data. Windows 10 pak monitor automaticky detekuje. Žádné složitosti, stačí zapojit jediný kabel. Co se funkcí týká, ověřte si, že monitor disponuje nástrojem, který vám pomůže uspořádat otevřená okna aplikací na ploše a přizpůsobit obraz. Protože před monitorem budete trávit hodně času, vezměte v úvahu i to, zda ho lze napolohovat do pozice, jaká bude odpovídat umístění na vašem pracovním místě. Ještě důležitější je potom to, aby displej nezatěžoval zbytečně zrak. Vybírejte mezi těmi, které mají funkci FlickerFree eliminující blikání a funkci ComfortView, která minimalizuje vyzařování škodlivého modrého světla. To může zhoršovat kvalitu spánku, pokud se mu vystavujete ve večerních hodinách.

Videokonferenční monitor DELL C2722 nabízí vše pro online schůzky od kamery přes reproduktory až po speciální tlačítko pro Microsoft Teams. Foto: archiv Dell Technologies

Nebojte se technických údajů

Jistě přijde řeč i na řešení parametrů, jako jsou rozlišení, pokrytí barevného prostoru, jas, kontrast, nebo odezva. Určitě se neznámých termínu nelekejte „Pro běžnou kancelářskou práci nejsou technické parametry to zásadní, mnohem více záleží na vlastnostech, které práci usnadní. I tak ale existují určitá doporučení. Pro 24palcový monitor je minimální rozlišení FULL HD, pro větší potom QHD a vyšší. Pokud si chcete dopřát perfektní podívanou, vybírejte mezi 4K monitory,“ doporučuje Milan Ptáčník.

Setkání přes monitor

Při výběru je vzhledem k parametrům rozhodující práce, ke které budete monitor využívat. Někdo potřebuje pracovat s tabulkami, pak by se měl poohlédnout po modelu s poměrem stran 16:10, díky kterému se na monitor vejde více řádků. Někdo pracuje s fotografiemi, a tak ho bude zajímat kvalita podání barev. A ten, kdo pracuje s různými grafy nebo větším množstvím aplikací, zase ocení dostatek pracovní plochy. „V poslední době tráví mnoho lidí hodiny na videohovorech, a tak není od věci, aby k tomu byl monitor uzpůsobený. V Dellu jsme proto přišli se specializovanou řadou videokonferenčních monitorů. Jejich předností jsou kvalitní videokonferenční reproduktory, integrovaná webkamera a speciální tlačítko pro připojování ke schůzkám prostřednictvím Microsoft Teams,“ popisuje Milan Ptáčník trend, který se projevuje u moderních monitorů. Použitím tohoto jediného tlačítka lze spouštět aplikaci Teams, připojovat se ke schůzkám a reagovat na oznámení. Navíc je zde indikátor LED, který upozorní na aktuální Teams videokonference. Kombinace videokonferenčního monitoru s Microsoft Teams a jeho funkcemi vás prakticky přenese mezi vaše kolegy. Vše budete mít na jednom místě od dokumentů až po takřka osobní setkání. „K ještě větší realističnosti takových schůzek může pomoct například zakřivení monitoru, které vás vtáhne více do děje. To platí i pro tvůrce audiovizuálního obsahu,“ doplňuje tip Milan Ptáčník.