Jak posílit imunitu u dětí? Jejich zdraví je přeci to nejcennější

O této látce se všude hovoří již koncem léta. Proč tomu tak ale je? Věděli jste například, že vitamín C je důležitý stavební kámen a jeden z pilířů naší obranyschopnosti? Přitom si tuto látku naše tělo nedokáže nijak vyrobit samo, a musíme ji tak do organismu neustále dodávat. Vitamíny na imunitu dětí jsou základem pro dobře fungující imunitní systém. Vitamín C přitom pozitivně působí také na správný vývoj kostí, zubů, dásní, kůže nebo chrupavek.