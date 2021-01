Jak na zdravé podnikání a fit business i v roce 2021

Jak se nenechat vykolejit a zaručit, že i bez otevřené pobočky bude váš business prosperovat, a to nejen v lednu?

Když nemohou zákazníci do fitka, musíte vy za nimi – třeba rovnou do obýváku.

V rámci koronavirových opatření se mnoho podniků i zákazníků přesunulo do onlinu a podnikatelům nezbývá nic jiného než je následovat. Založte si blog, otevřete online lekce cvičení, rozjeďte e-shop či aplikaci nebo se na sociálních sítích podělte o své stravovací či fitness tipy. Zavřené sály navíc mohou vaši lektoři využít ke streamování svých online lekcí nebo točení webinářů a návodných videí.

Na co byste měli myslet ještě před tím, než se do všeho vrhnete po hlavě:

2. Hledejte nové způsoby, ale určitě se nepouštějte do všeho najednou. Vyberte si nejprve jednu věc, například správu sociálních sítí nebo spuštění online lekcí, a tím začněte. Další aktivity můžete přidávat postupně.

3. Plánujte. Rozvrhněte si vše krok po kroku, vytvořte si stálý rozvrh a dbejte na pravidelnost. Online přenos dělejte vždy v předem stanovené dny a hodiny, stejně tak pro publikaci na webu či sítích si nejprve připravte podrobný publikační plán. Zákazníci si tak zvyknou na to, co od vás mohou očekávat a budou vědět, kdy se k vám mají vracet.

Bez čeho se při online podnikání neobejdete Kreativitě se meze nekladou, pokud se opíráte o ty pravé nástroje. Kromě vašich vlastních nápadů vám do začátku naštěstí postačí pouze jeden: rychlý internet . Ať už budete psát blog nebo pořádat online skupinový trénink, je dobré mít techniku vyřešenou předem , aby vás během práce nevyrušovala.

„Čím lepší mám internet, tím větší je moje duchovní rovnováha. Nemůžu si dovolit zdržovat se technickými problémy. Jako lektorka vedoucí hodinu musím být co možná nejvíc uvolněná. Kdyby se mi internet „sekal“, byla bych nervózní a pak bych na své žáky těžko mohla přenášet klid a vyrovnanost,“ říká Eva Scochy, majitelka virtuálního jógového studia a e-shopu. „V krizi se člověk nejvíc naučí. Nebojte se jí, postavte se jí čelem a věřte si. I když to nebude lehké, neuvěřitelně vás to posune dopředu,“ dodává.