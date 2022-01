Jak dětem neznechutit první lyžování? Základem je nespěchat

Na první lyžování opravdu není nutné spěchat. Jako ideální se označuje věk čtyři až pět let. Spousta dětí ovšem na horách prakticky vyrůstá a naučí se lyžovat ještě dřív. Hlavní je podle stránky Sportvokoli.cz na děti příliš netlačit, nekřičet a nechat je postupně si na lyže zvykat. Myslete na to, že lyžování by pro děti mělo být především zábavou, aby si k němu samy vybudovaly pozitivní vztah. Užitečné proto může být začít se učit v lyžařských školičkách, kde dětí bude víc, užijí si ve skupině spoustu zábavy a instruktoři budou připraveni na učení dětí hravou formou.