Investujte s Equa bank a získejte bonus 500 korun

Její jednoduchá aplikace vás celým investičním procesem provede. Nyní navíc můžete získat až do konce října bonus 500 Kč!

Investice do fondů nejsou už jen pro vyvolené. Díky Equa bank může zkusit investovat každý, pro koho je tento produkt přiměřený. On-line investování s Equa bank funguje velmi jednoduše a srozumitelně. Celý proces je postaven na plánování investičních cílů, které banka považuje za základ pro úspěšné investování. Klient si po přihlášení do svého internetového bankovnictví volí z nabídky životních situací, které chce investicí řešit. V nabídce se zobrazují typické cíle, jako je například přilepšení na stáří nebo tvorba finanční rezervy.

Nyní navíc všem, kdo ještě s Equa bank neinvestují a rozhodnou se tak učinit, nabízí banka bonus 500 Kč. Stačí do konce října investovat v rámci pravidelné nebo drobné investice prvních 1 000 Kč nebo investovat jednorázově 10 000 Kč. Bonus jim banka připíše na jejich účet.