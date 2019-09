Investování není žádná věda – stačí třeba jen platit kartou

Equa bank, která je lídr v oblasti klientsky srozumitelného a jednoduchého digitálního bankovnictví v České republice, nabízí unikátní on-line investování do investičních fondů od loňského listopadu. On-line investování pro každého funguje velmi jednoduše a návodně. Celý proces je postaven na plánování investičních cílů , které je podle nás základem pro dlouhodobě úspěšné investování.

„Rozdíl ve zhodnocení peněz v investicích vynikne v dlouhodobějším srovnání s dalšími produkty, jako jsou spořicí účet nebo termínovaný vklad. Zatímco z částky 500 tisíc Kč by na spořicím účtu po 5 letech bylo přibližně 521 tisíc Kč a na termínovaném vkladu přibližně 549 tisíc Kč, u investic při průměrném výnosu 5 % by to bylo přibližně 641 tisíc Kč,“ říká David Kögler z Equa bank.