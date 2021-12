I pěkný dárek může zkazit Vánoce. Na vině můžou být neúplné dárky, kterým chybí baterie či SIM karty

Do této situace vstupuje operátor O2 a jeho předplacená karta GO 3 GB , která je pro děti ideální. Už k tak drahému zařízení nebudete muset zbytečně utrácet a děti nebudou trávit čas jen online. Za 299 korun je totiž v „SIMce“ ukryto 100 minut volání a 3 GB dat.

Ideální kombinace, která akorát balancuje mezi online a offline světem. S pomocí karty GO 3 GB budete mít vánoční dárek kompletní. A telefon, který díky předplacené kartě rovnou funguje, vykouzlí spokojené Vánoce.

I na tento zádrhel však operátor O2 nezapomněl a zájemcům nabízí SIM kartu, která je pro tablety jako dělaná. A také se kvůli ní neplácnete přes kapsu. Předplacená karta GO 7 GB stojí 299 korun a nabízí 7 GB dat, která můžete využít třeba na cestách.

Obě karty GO 3 GB i Go 7 GB jsou předplacené na měsíc a každý následující je třeba kredit tarifu obnovit. I to jde však zařídit bez starostí, protože díky možnosti nastavit automatickou platbu z platební karty se „SIMky“ samy obnovují. Toto automatické dobití je možné jednoduše upravit v aplikaci Moje O2 a kredit se bude doplňovat tak, jak jen budete potřebovat. Kupte si předplacené SIM karty už nyní a užijte si Štědrý den naplno.