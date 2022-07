HUAWEI FreeBuds Pro 2 mě překvapila čistotou a ryzostí zvuku, říká Jiří Burian

Sluchátka se stala základní výbavou mnohých z nás a jsme ochotni se pro ně vrátit kdykoliv zpět, když je omylem zapomeneme. Kvalitní, silný a co nejvěrnější zvuk je proto při výběru nových sluchátek tím nejdůležitějším. HUAWEI FreeBuds Pro 2 to všechno mají. Co na ně říká hudebník a hudební producent Jiří Burian alias Kapitán Demo?