Hledáte vybavení pro váš byt či dům a nechcete zbytečně utrácet? S nákupem přes Tipli vždy ušetříte

Jak Tipli funguje?

Tento portál sdružuje velké množství e-shopů, v nichž můžete pořídit vybavení do jakékoli místnosti vašeho domu či bytu za velmi lákavé ceny. Jako bonus můžete získat cashback. Jedná se o vrácení části peněz, které utratíte při nákupech přes Tipli. A co pro to musíte udělat? Je to jednoduché. Postačí, když se na Tipli zaregistrujete a pak přes něj zamíříte do obchodu, který nabízí potřebný nábytek, bytové doplňky a další výbavu. Pak už nakupujete tak, jak jste v e-shopech zvyklí. Jakmile své zboží zaplatíte a obchodník váš nákup potvrdí, bude vám příslušná částka připsána na váš účet. Je to snadné, tak neváhejte a pořiďte si třeba kuchyň snů.

Když kuchyň, tak i s vybavením a bez zbytečného utrácení

Pokud hledáte nábytek s nadčasovým designem, který doplníte o stylové dekorace, tak s Tipli zamiřte do e-shopu společnosti Butlers. Právě zde můžete využít cashback. A co na vás v obchodě čeká? Kromě nábytku jsou to i doplňky do každé místnosti, díky nimž ožije nejen vaše kuchyně. Každý jednotlivý kousek, který zde objevíte, má nejen originální design, ale také nabízí dokonalou kvalitu. Pokud vás cokoli z nabídky e-shopu osloví, neváhejte a daný kousek objednejte, nakupujete přeci přes Tipli, tudíž s cashbackem a ten je zárukou vrácení části peněz.

Tipli s.r.o.

Dalším e-shopem, v němž se můžete porozhlédnout a objednat si zde cokoli do kuchyně a dalších místností, je Asko nábytek. I zde můžete využít cashback od Tipli, ale pouze v případě, že se do obchodu přes tento portál přepnete. Díky ušetřeným financím si zde můžete dopřát i další zajímavé kousky pro dům i zahradu.

Kvalitní nádobí i moderní spotřebiče pořídíte také s cashbackem