Hejtman kraje Ivo Vondrák předal Ceny za společenskou odpovědnost

„Pojem společenská odpovědnost už dávno přestal být prázdným slovním spojením. Jsem moc rád, že je v našem regionu celá řada lidí a firem, které se upřímně zajímají o své okolí, není jim lhostejné životní prostředí ani problémy zdravotně nebo sociálně znevýhodněných. Dnes už velká část společnosti automaticky dobrovolně nad rámec zákonných povinností přispívá k tomu, aby v našem kraji bylo dobře. Jsem přesvědčený, že je to ta nejlepší cesta k úspěchu a jedinečnosti,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák . Cenu za společenskou odpovědnost opět vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality České republiky. Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.

• Společnost AKORD&POKLAD - podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců

• Technické služby Karviná - podnikatelské subjekty od 50 do 250 zaměstnanců

• Hyundai Motor Manufacturing Czech - podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců

• Město Krnov - obce s rozšířenou působností

• Organizace MENS SANA - organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců

• Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark - organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců

• Družstvo VIKTORINA LOCA - mikropodniky, živnostníci, spolky