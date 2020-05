Hejtman Ivo Vondrák: Děkuji všem hrdinům

„Lékaři a sestřičky, vojáci, hasiči, všichni z první linie si samozřejmě díky zaslouží. Ale prosím, nezapomínejme na ty, kteří jsou v liniích dalších. Poděkování si totiž rozhodně zaslouží třeba řidiči autobusů, pošťáci nebo prodavačky v potravinách. Chodí do práce, jsou v intenzivnějším kontaktu s okolím. To v těchto dnech také vyžaduje kus odvahy a obětavosti. I těmto lidem chci upřímně poděkovat,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák .

Mezi těmi, kteří pracují v první linii je například lékař Peter Danko z havířovské nemocnice. Pracuje na interní JIP vyčleněné pro pacienty s potvrzeným koronavirem nebo s podezřením na nákazu. „Nebudu nic zastírat, někdy to je opravdu náročné. V minulém týdnu jsme zažili noční dvanáctihodinovou směnu, kdy nám v průběhu dne přivezli čtyři pacienty ve vážném stavu. Bylo nutné je postupně přijmout, zajistit jejich stav, některé připojit na dýchací přístroje, udělat pro jejich zdraví maximum. Tu noc jsem byl spolu s ostatním personálem v ochranném obleku přes šest hodin. Celou dobu bez možnosti se napít, najíst nebo si odskočit. Máte na sobě vrstvy, na které nejste zvyklí, je vám horko, nemůžete si otřít pot... Máte omezený pohyb, přes masku hůř vidíte, protože se zamlžuje, prostě jako v nějakém skafandru. A při tom musíte dělat všechny nutné úkony,“ vylíčil lékař Peter Danko .

A co by nám všem vzkázal? „Lidi, vydržte. Často slyším, že nechcete jen přežívat, ale normálně žít. Někdy se to ale nemusí vyplatit. Zrovna nedávno jsem ošetřoval starší paní, která se nakazila při návštěvě u své dcery, která neměla žádné příznaky. Buďte prosím, trpěliví a vydržte. Zdraví máme jenom jedno,“ vzkázal lékař Peter Danko.