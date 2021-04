Haló, volá Skype s novými vychytávkami

Skype je klasická aplikace na psaní zpráv a volání. Co ale mnoho lidí neví, je fakt, že k tomu, abyste ho mohli používat není nutné Skype stahovat. Microsoft totiž chytře integroval funkci Okamžitá schůzka pro bezplatné videohovory přímo do hlavního panelu Windows 10. Pomocí Okamžité schůzky snadno nastavíte videohovor a pozvete každého, bez ohledu na to, jestli má nebo nemá Skype účet. Stačí tedy jeden odkaz bez nutnosti jakékoli registrace a můžete si volat až se 100 přáteli po dobu až 24 hodin. Je to také snadné řešení třeba pro jednorázová školení či workshopy. Nepoužíváte Windows 10? Ani to není problém! Stačí jít na stránku www.skype.com/meetnow/ a můžete začít.