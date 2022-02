Guinness si na Den sv. Patrika užijete v šesti podnicích

S Guinnessem se Den sv. Patrika slaví po celém světě. The Irish Times Bar, Durty Nelly´s Irish Pub, The Dubliner Irish Pub, The James Joyce a Caffrey's Irish Bar. Přesně to jsou místa v městské části Praha 1, kde se bude Guinness v rámci Dne sv. Patrika už 17. března čepovat. Česko však nebude zdaleka jedinou zemí, kde si s touto značkou piva lidé tohoto irského patrona připomenou. Bujaré oslavy si s Guinnessem milovníci chmelového nápoje užijí v dalších 150 zemích. V tuzemsku si pivaři si přijdou na své i mimo Den sv. Patrika, společnost Molson Coors zde totiž běžně prodává druhy Guinness Draught a Guinness Original/Extra Stout.