Franšíza CENTURY 21 vrátí investici do dvou let

Je potřeba mít na paměti, že franchising je podnikání. I rozjezd franšízy vyžaduje počáteční investici. „Transakce nemovitostí zaberou nějaký čas, a než se kancelář rozjede, může to pár měsíců trvat. Náklady na franšízu se liší v závislosti na lokalitě a investici do kanceláře samotné či její velikosti. Pohybuje se od několika set tisíc do jednoho milionu korun,“ říká Jiří Hruška z CENTURY 21 Czech Republic s tím, že návratnost investice se v této realitní síti pohybuje většinou od několika měsíců do dvou let.

Výhodnost investice potvrzuje i majitelka realitní kanceláře CENTURY 21 Premium Radka Vajo: „Díky působení pod značkou CENTURY 21 jsme získali několik developerských projektů na prodej a nespočet jednotlivých obchodů. Se silným partnerem v zádech se podniká vždy lépe, pohodlněji a s jistotou. Tým CENTURY 21 sdílí know-how, které se k vám jako single hráči na trhu rozhodně nedostane. Bez znalosti nejnovějších trendů a novinek v podnikatelské praxi i v právním prostředí se lehce ztratíte a neuspějete. Minimálně jste mnohem zranitelnější.“