Exotika a na východě? S National Geographlic snadno

Tato nevelká země pod kavkazskými vrcholy se za posledních několik let dokázala významně emancipovat, setřásla ze sebe šedivost sovětských časů a je jedním z míst, která mohou zaujmout všechny cestovatele milující aktivní pohyb, nedotčenou přírodu, horské scenérie, starobylou historii, turismem nezkažené místní obyvatele a v neposlední řadě i pestrou gastronomii včetně pro nás neobvyklé vinařské kultury.

K dobrým zprávám může přispět i to, že Gruzie je nyní pohodlně přístupná i díky přímým a cenově dostupným letům z Prahy. Totéž platí i o cenách přímo na místě. Chcete-li například vyrazit na túru do hor a chcete tam pobýt několik dní, nemusíte s sebou vláčet zásoby energetických tyčinek, ale stačí si koupit v kterékoli vesnici místní specialitu – čurčchelu – jakousi ovocnou klobásu ze ztuhlé vinné šťávy a ořechů. Za zhruba deset korun tak získáte chutnou zásobu energie na celý den…

Typický pohled do „supermarketu“ v gruzínské vesnici. Vévodí domácí zemědělská produkce a oblíbená čurčchela – to jsou ty zavěšené „klobásy“.

Pokud máte rádi víno, zkuste navštívit východní oblast Gruzie, kde se zdejší víno vyrábí metodou „kvevri“ – nejstarší známý postup zpracování vinné révy starý přes osm tisíc let! Do hliněných nádob zakopaných do země putují celé části révy a zde pracují bez přídavku jakékoli chemie. Výsledkem je „jantarové“ víno, v našich zeměpisných šířkách se výsledný produkt podobá oranžovému vínu – současnému vinařskému hitu.