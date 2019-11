Dubaj - ideální místo pro dovolenou, na kterou nezapomenete

Dubaj, často přezdívána New Yorkem arabského světa, je proslulá avantgardní architekturou, opulentním luxusem a troufalostí zároveň. Kde jinde si totiž uprostřed pouště postavili kluziště a vodopád? To vše společně s největším akváriem na světě (10 miliónů litrů vody) naleznete v největším obchodním centru všech dob – Dubai Mall. V tomto chrámu konzumu můžete nakupovat ve více jak dvanácti stovkách těch nejluxusnějších obchodů. A pokud vás v horkých letních dnech přepadne chuť na lyžování, vyrazte do obchodního centra Mall of the Emirates. Oblouky zde můžete krouhat na 400 metrů dlouhé kryté sjezdovce Kromě lyžařského vybavení vám půjčí i zimní komplet.