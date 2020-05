Dříve pomáhat, teď především chránit – COVID-19 komplikuje práci humanitárních pracovníků v Zambii

CARE proto v reakci na situaci okamžitě upravila strategie a plány humanitární pomoci takovým způsobem, aby se její pracovníci nevědomky nestali šiřiteli nákazy a aby zranitelné komunity zůstaly v bezpečí před nakažlivou nemocí. To vše je potřeba zajistit v oblasti, kde je extrémně složité dodržovat i základní preventivní opatření.

Pokračování v pomoci je klíčové



Nabízí se otázka, z jakého důvodu není možné humanitární pomoc v rizikových oblastech, jako jsou právě uprchlické osady v Zambii, po dobu pandemie přerušit.



Omezení pomoci, byť jen dočasné, by mělo pro zranitelné lidi v nouzi fatální následky. Ačkoliv jsou oni sami odhodlaní aktivně pracovat na zajištění nezávislého živobytí, nachází se v cizí zemi bez jakéhokoliv majetku či finančních prostředků.



Pokud se uprchlíkům nedostane alespoň minimální externí podpory, nebudou schopni začít nový život a uživit své často velmi početné rodiny. Přerušení humanitární pomoci by tak mělo fatální následky, lidé by mohli ztratit jakoukoliv šanci na zlepšení životní situace i naději na soběstačnost a ochranu sebe a svých rodin.