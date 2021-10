Dodavatel poslední instance: E.ON se postará o dodávky elektrické energie domácnostem v pěti krajích

„Dodavatelé poslední instance jsou tu proto, aby zákazníci nezůstali bez dodávek energií, ať už se na trhu děje cokoli. My děláme v E.ONu maximum pro to, aby k nám noví klienti, kteří kvůli selhání svého dosavadního dodavatele musí využít institutu dodavatele poslední instance, přešli hladce a bez problémů,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.

E.ON patří k jednomu z pěti dodavatelů poslední instance. Toho si zákazník nevybírá sám, ale je mu přidělen v souladu s legislativou, a to podle distribučního území, na kterém se nachází dotčené odběrné místo. E.ON tak bude dodávat energie odběratelům, kteří jsou na distribučním území společnosti EG.D. Pro elektřinu je to území Jihomoravského a Jihočeského kraje a kraje Vysočina, částečně pak ve Zlínském a Olomouckém kraji, a u plynu jde o Jihočeský kraj a okres Pelhřimov. „Tito klienti nemusí vůbec nic dělat, v těchto dnech už jsou na cestě k nim dopisy se všemi důležitými informacemi. Chtěli bychom zákazníky požádat, aby byli trpěliví a nevolali nám na již beztak velmi přetížené linky. Víme o vás a postaráme se o vás v co nejkratším možném termínu,“ vysvětluje Jan Zápotočný.