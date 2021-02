Dobijte si energii během spánku

Spánek je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeme udělat pro své zdraví a pohodu. Inhibuje sekreci kortizolu, stresového hormonu v našem těle, stimuluje uvolňování růstového hormonu, který vytváří silné kosti, produkuje červené krvinky a umožňuje hojení tkání. Během spánku se naše ledviny, plíce a játra detoxikují a naše pokožka se opětovně hydratuje. Spánek zajišťuje správnou funkci imunitního systému, což je první linie obrany našeho těla proti virům a bakteriím. Spánek dále ovlivňuje kreativitu, paměť a řešení problémů. Pomáhá organizovat naše myšlenky do souvislých struktur a umožňuje rychlé vyhledání informací. Seznam přínosů pokračuje by mohl pokračovat dál, ale zkrátka ... spánek nás ponoří do jiného světa a uzdravuje naše tělo a mysl.