Do Sbírky potravin se zapojí všechny prodejny Lidl

Darovat potraviny těm, kteří to nejvíce potřebují, mohou zájemci v sobotu a neděli 24. a 25. dubna od 8 do 18 hodin. Lidl se navíc rozhodl vyjít vstříc přáním zákazníků a Sbírku potravin rozšířil do všech svých prodejen. Do připravených a speciálně označených nákupních vozíků přímo v prodejnách tak bude možné vkládat potraviny, které nejvíce pomáhají. Těmi jsou například konzervy, polévky, rýže a luštěniny, olej, ale i dětská výživa a základní dětská drogerie.