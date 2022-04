Dluhopisy jsou tradičním investičním nástrojem, pomohou v boji s inflací

Potenciálně zavádějícím faktorem pro méně zkušené investory je už samotné schválení tzv. Prospektu dluhopisů Českou národní bankou. Automaticky jej totiž berou jako garanci od státu či regulátora. Schválení Prospektu ze strany ČNB ale říká pouze to, že daná dluhopisová emise splnila všechny formální náležitosti. Neříká nic o kreditním riziku, které je u jakékoliv investice právě to zásadní. Při zvažování investice nejenom do dluhopisů je přitom důležité zaměřit se právě na kreditní riziko.