DevOps: od simulace k realitě za 1 den

Docela lehce. Dá se říci, že pomoc je „na dosah“. DevOps konzultace , školení a simulační workshopy společnosti TAYLLORCOX pomáhají organizacím vytvořit si vlastní unikátní cestu k úspěchu a využití z DevOps přesně a jen toho, co vás v aktuální moment posune.

Budete pracovat pro imaginární organizaci, který má za úkol implementovat nové funkce do online systémů a zároveň spravovat životně důležité systémy, které zpracovávají transakce se zákazníky.

Nicméně výstupy z vašich manažerských rozhodnutí jsou sbírány do softwarové aplikace, která zobrazuje online Dashboard a monitoruje vývoj i dodávky v každém kole.

Jak celá simulace probíhala a co na to říkají absolventi? Podařilo se odbourat kulturní i firemní bariéry kolem přechodu na DevOps? To se dozvíte zde.