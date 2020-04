Crussis: Od prázdného stolu mezi největší hráče na českém trhu s elektrokoly

375 prodejců v Česku, okolo 50 na Slovensku a 11 500 elektrokol prodaných v loňském roce. To jsou čísla, na která se z nuly dostal tým cyklistických nadšenců okolo Petra Výkruty za sedm let.

Elektrokola CRUSSIS zaujmou mezi konkurencí nejen svým neotřelým designem, ale udivují také svou výbavou. Zejména ve střední cenové třídě. „Byli jsme první, kdo v cenové relaci 40 - 50.000 Kč plně integroval baterie do rámů elektrokol. Nabízíme kvalitní středové elektromotory, dvanáctistupňové řazení SRAM a mnoho dalšího. A přesně to mě baví. Ubírat se vždy jiným směrem než konkurence,“ usmívá se Petr Výkruta, jehož vášní jsou kromě elektrokol také koloběžky . I ty totiž CRUSSIS vyrábí. „Rád se svezu ráno na koloběžce a odpoledne na elektrokole. Sport je pro mě opravdu důležitý.“

„Obrovskou. A to nejen proto, že jde o nejvýznamnější sportovní osobnost u nás, se kterou se zákazníci dokáží ztotožnit,“ popisuje předloňský marketingový tah Petr Výkruta. „Když jsem před lety zjistil, že si Jarda Jágr koupil naši koloběžku, musel jsem to prostě zkusit. A nakonec jsme si s Jardou sedli nejen obchodně, ale hlavně lidsky. Každé focení s Jardou není jen práce, jak by se zdálo, ale pro všechny je to obrovský zážitek, kdy si s Jardou užijeme spoustu legrace.“