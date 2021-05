Chraňte přírodu, pořiďte si elektřinu se zeleným certifikátem

Zájem o „zelenou elektřinu“ v posledních letech roste. Dokládá to i nedávný průzkum Bohemia Energy , ze kterého vyplývá, že nejvíce se o ni zajímají lidé z průmyslověji zaměřených regionů a z Prahy. Například v Ústeckém kraji by si energie z obnovitelných zdrojů zvolilo až 67,5 % respondentů.

„Největší ochotu si za elektřinu z obnovitelných zdrojů připlatit prokázali nejmladší ročníky, což koresponduje s jejich zájmem o ‚zelená‘ témata obecně. Ve věkové skupině 18–35 let by si částku do 30 Kč za MWh připlatilo dokonce 80 procent z nich,“ uvádí Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy, a dodává: „Překvapením není, že dle regionálního rozložení by vyšší částku byli ochotni zaplatit lidé v Praze, což je nejspíše odrazem vyšších platů.“