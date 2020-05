Česká plastová okna vyrobena srdcem, hlavou a rukama. Firma PRAMOS slaví 25 let od svého vzniku

To, co se však za těch 25 let nezměnilo je lidský a férový přístup. „Naší vizí je: Děláme okna tak, jako bychom je dělali sami pro sebe. Firma má srdce a my se snažíme nabírat lidi, kteří ho mají na správném místě, “ vysvětluje filozofii firmy Viktorin a doplňuje: „Uvědomili jsme si, že naši pracovníci dávají do oken i dveří kousek sebe, proto jsme naší vizi upravili do nového sloganu: Okna inspirovaná lidmi. Celé naší firmě bych chtěl k výročí 25 let popřát hlavně zdraví a to jak to ekonomické, tak hlavně to lidské.“