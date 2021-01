Česká olympijská nadace pomáhá dětem k vysněnému sportu

„Ve spolupráci s Českým olympijským výborem se neustále snažíme veřejnosti komunikovat význam pohybu a sportovních aktivit. Potřeba je to obzvlášť v letošním roce, kdy byla několik měsíců nařízená karanténa a lidé neměli tolik příležitostí ke sportu. Díky České olympijské nadaci se k pohybu celkově dostalo už více než 3000 dětí ze sociálně slabých rodin, které by jinak neměly šanci dělat sport, který si vybraly,“ říká Tereza Vyhnálková ze Sazky.

Sny, které nadace plní často nejsou jen hmotné. Děti mají možnost přát si sportovní den se slavnými olympioniky. Setkání s jejich sportovním idolem v nich často probouzí více motivace. Golfistka Klára Spilková si prošla hřiště se Zuzkou a Lukášem. „Potkat se s Klárou byl můj sen od doby, co byla na olympiádě,“ říkala Zuzka. Od narození neslyší, odezírá ze rtů a má kochleární implantát. Přesto sportuje od pěti let. „Sport Zuzce pomáhá k integraci do slyšící společnosti,“ říká její maminka Kateřina.