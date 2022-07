Češi znovu cestují. V zahraničí nejraději platíme kartou a mobilem

Čechům se v letošním roce vrací chuť cestovat do zahraničí. Pobyt v cizině letos plánuje 66 % z nich. V oblibě jsou především delší dovolené, s kratším víkendovým výletem se spokojí pouze 12 % Čechů. Vyplývá to ze studie Travel and Payment Intentions z roku 2022 vypracované společností Visa. Studie pokrývá osm evropských trhů včetně Česka.