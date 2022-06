Češi díky micro-learningu objevují kouzlo studia MBA z obýváku. Stačí 15 minut denně

Dobrý den, jmenuji se Pavel Makovský a jsem zakladatel EDU Effective Business School. Mnoho let jsem pracoval v bankovnictví jako manažer a během své kariéry jsem se chtěl dále rozvíjet, ale v roce 2006 jsem nenašel žádnou vhodnou instituci v Česku, která by mi dovolila studovat dle mých časových možností. Na základě zkušeností z USA jsem se rozhodl založit online univerzitu a v roce 2020 EDU Effective. Hlavní myšlenka však zůstala stejná - nabídnout efektivní a přínosné studium pro zaneprázdněné dospělé. Pomocí revoluční metody micro-learningu, kde jsou studijní materiály rozdělené do denních 15 minutových lekcí, a novým technologiím jsme schopni naše studium nabídnout všem, kteří mají málo času, chtějí na sobě pracovat, a to za nejpřijatelnější ceny.