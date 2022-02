Central Group zahájil největší novou rezidenční čtvrť v Česku

Kromě nových bytů vznikne v Parkové čtvrti velká mateřská škola, 1,5hektarový park, pěší zóna s vodními prvky a řada nových drobných obchodů, služeb, restaurací a kaváren. Celkové investiční náklady nové čtvrti, která poskytne tolik potřebné nové bydlení pro více než 5000 lidí, jsou aktuálně vyčísleny na 20 miliard korun. Z prodeje nových bytů by stát při dnešních cenách jen na DPH získal přes 3 miliardy Kč.

Výstavba Parkové čtvrti začíná novým městským blokem, který bude dotvářet dlouhodobě nedokončené Basilejské náměstí. V této první etapě vznikne celkem 390 bytů a řada drobných komerčních prostorů v přízemí. Nové byty v první etapě jsou již v prodeji. Zájem o ně je rekordní a téměř polovina z této úvodní etapy je již prodána. První městský blok bude hotový už v polovině roku 2024 a výstavba všech sedmi bloků celé Parkové čtvrti by mohla být dokončena do deseti let.