Central Group financuje největší centrum pro uprchlíky z Ukrajiny

Na nové adrese přímo u stanice metra Vysočanská začne Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) fungovat v polovině dubna. Do nových prostor se stěhuje z Kongresového centra Praha. Za pomoci Hasičského záchranného sboru ho bude provozovat hlavní město Praha společně se Středočeským krajem. Centrem denně procházejí stovky válečných uprchlíků, kteří si na jednom místě vyřizují potřebné doklady, zdravotní pojištění, ubytování a jsou také zařazováni do systému vyhledávání pracovních míst. Asistence se v něm dočkalo už mnoho desítek tisíc běženců.

Z Ukrajiny k nám dorazila obrovská uprchlická vlna. Central Group bohužel nemá v současné době k dispozici dokončené volné byty, které by pro dočasné ubytování uprchlíků mohl nabídnout. Všech zhruba 600 bytů v sedmi lokalitách po celé Praze, které má nyní v nabídce, je teprve ve stádiu výstavby. Dokončené byty jsou vyprodány a nové se kvůli extrémně složitému povolování do nabídky dostávají jen velmi pomalu. Svůj administrativní komplex v Praze 9 však byl Central Group pro potřeby největšího asistenčního centra v ČR pro uprchlíky schopen poskytnout ihned, a navíc bude financovat jeho provoz.

Válka na Ukrajině snad v dohledné době skončí, a tím by mohl do budoucna ustat i proud uprchlíků mířících do Česka. Mnoho z běženců, kteří už přišli, a ještě k nám přijdou, se však nebude mít kam do zničené země vrátit nebo bude chtít z obavy o svou bezpečnost zůstat u nás. V současnosti je nejdůležitější akutní pomoc lidem v nouzi, kterou zajištují krajská asistenční centra. Klíčové se postupně stává vzdělávání uprchlíků a jejich integrace do společnosti. Bez toho mohou časem nastat velké problémy a současné většinové sympatie veřejnosti vůči uprchlíkům se postupně mohou otočit.