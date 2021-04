Čechům ročně zmizí z kapes i 30 tisíc za předražené platby. Nápravu zajistí antivirus Patron GO

Aplikace Patron GO po instalaci na mobilní telefon naskenuje platby a majiteli vypíše, za co všechno by mohl platit méně. V první fázi se zaměří na oblast financí, energií a telekomunikačních služeb, časem její autoři plánují rozšíření i na další služby a nákupy. Patron GO funguje na principu pasivního náhledu na bankovní účet, kde pomocí speciálního algoritmu identifikuje předražené, ale zároveň i nebezpečné transakce, typicky rychlé půjčky. Hlídá tak finanční zdraví komplexně. Identifikované platby pak označí jako viry a majitele účtu na ně upozorní.