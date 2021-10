Cebia prověřuje i auta ze zahraničí. Kde bere informace?

Zda bylo havarované a případně k poškození čeho došlo a na kolik byla škoda vyčíslena, zda nemá auto stočený tachometr, z jaké země skutečně pochází, v jakém roce bylo skutečně vyrobeno a případně kdy bylo poprvé zaregistrováno v zahraničí a kdy v Česku, jestli odpovídá inzerovaná výbava výbavě, kterou u vozu deklaruje výrobce, zda vozidlo není hlášené jako odcizené, jakou by mělo mít dle výrobce barvu, což by mohlo odhalit nezákonné předělání vozidla – tedy že by se mohlo jednat o úplně jiné vozidlo, kterému byla dána identita jiného vozidla, zda má mít dle výrobce řízení na levé či pravé straně, jak bylo v minulosti inzerované a za kolik a řadu dalších zajímavých a důležitých informací. Často můžete vidět také jeho fotografie z inzerce nebo po havárii i menší škodní události.

Každé páté dovezené ojeté auto. Nejčastěji se falešně uvádí německý původ a hned na druhém místě je český. Vychází to z naší analýzy 47 000 dovezených inzerovaných ojetých vozidel. Takže si myslíte, že si kupujete auto, které jezdilo jen v Česku a ono zatím projezdilo třeba půlku světa. Klidně by mohlo pocházet třeba z Ománu či Jihoafrické republiky. Ale díky přesvědčivému prodejci můžete mít pocit, že máte kvalitní českou ojetinu. Lze to udělat tak, že to nepoznáte ani ve velkém technickém průkazu. Bez prověření historie vozu nemáte šanci to zjistit. V případě falešného německého původu dochází k účelovým, třeba i několikadenním, registracím vozu v Německu před dovezením do České republiky. Ve velkém technickém průkazu je pak uvedena poslední země, ze které bylo auto dovezeno k nám – v těchto případech tedy Německo. Co na tom, že většinu svého života jezdilo auto na Ukrajině nebo v Rumunsku.