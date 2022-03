Být u PRE má smysl

Kvůli této neudržitelné situaci mění od prvního dubna ceny elektřiny i Pražská energetika jako poslední z velkých dodavatelů na našem trhu. Všichni odběratelé, kterých se úprava ceny dotýká, již byli informováni osobním dopisem či elektronickou poštou. Nové konečné ceny elektřiny jsou v průměru o 25 % vyšší. Důležité je právě to spojení „konečné ceny“. To proto, že v cenících uvedené zvýšení se týká jen části ceny za skutečnou spotřebu – za tak zvanou silovou elektřinu, tedy to, co změří elektroměr. Regulovaná složka ceny – tedy část za dopravu elektřiny, za rezervovaný příkon (dle velikosti hlavního jističe), za daně, příspěvky na operátora trhu, obnovitelné zdroje, zůstává beze změny a v poměru právě s cenou za silovou elektřinu dosáhne navýšení celkové konečné ceny uvedených 25 % v průměru.