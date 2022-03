Budoucností internetu jsou optická vlákna. Jejich neomezenou kapacitu firmy teprve docení, říká expert Quantcomu Jiří Prudík

„Jiné sítě obvykle stavíte pořád znova, to se nás netýká. My jsme před 20 lety položili první optický kabel v plastové chráničce, koupili jsme ten nejlepší, a optická vlákna v něm ještě nepoznala vrchol svojí kapacity,“ říká Jiří Prudík, vedoucí týmu regionálních metropolitních optických sítí ve společnosti Quantcom.

Česká firma, která je telekomunikačním operátorem specializovaným na firemní zákazníky, patří mezi čtyři největší tuzemské vlastníky optických sítí. Ty považuje za technologii, která díky své kapacitě, spolehlivosti, prostorové i provozní úspornosti nemá v přenosu dat konkurenci. Optický kabel uložený bezpečně v zemi tam vydrží desetiletí a přenosová kapacita jednoho vlákna, které informace přenáší ve formě světla, může dosahovat až stovek milionů megabitů za sekundu. Takových vláken o síle vlasu lze do jednoho kabelu uložit spoustu. „Technologie se rozvíjí a umožňuje přepravovat větší a větší objemy dat. Strop prakticky neexistuje,“ říká Prudík.

Kombinace promyšleně budované optické sítě a zkušeného týmu je podle něj velkou konkurenční výhodou. „Příklad, kde na nás dnes nikdo nemá, zní následovně: firma, která sídlí v nějakém brněnském byznyscentru, přestěhuje výrobu do místního průmyslového parku a v rámci jednotek dní potřebuje datové propojení optikou mezi svou administrativou a desítky kilometrů vzdálenou výrobní halou. My to umíme zajistit,“ říká Jiří Prudík.