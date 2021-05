Auto si můžete sami nafotit, ušetříte čas i pohonné hmoty

Na bezpapírovém procesu sjednání a správy smluv pracujeme již několik let. Takže on-line si klienti mohou sjednat povinné ručení i havarijní pojištění, což i s ohledem na epidemiologickou situaci využívá stále více klientů. Součástí havarijního pojištění nebo některých připojištění k povinnému ručení je i povinnost vstupní prohlídky, proto roste i počet vozidel, která chceme fyzicky zkontrolovat. Abychom celý proces zjednodušili, připravili jsme novinku, která klientům umožní nafotit vozidlo svým mobilním telefonem v klidu domova , prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní. Dříve byla nezbytná odborná prohlídka technikem společnosti Global Expert a tedy i „fyzický“ kontakt. Následovat bude i funkcionalita využitelná při likvidaci pojistné události.

Každoročně evidujeme nárůst asistenčních zásahů, náš nový unikátní asistenční program MAX+ proto cílí na motoristy, kteří v těchto případech nechtějí nic řešit a vše ponechají na pojišťovně. Oproti ostatním asistenčním programům totiž nabízí bezlimitní asistenci při poruše, havárii, řádění živlu, vandalismu, částečném odcizení, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. A také zapůjčení náhradního osobního vozidla v ČR i v zahraničí až na 7 dní či jeho úschovu až na 15 dní. Ale není to jediná novinka, rozšířili jsme i krytí u pojištění skel. Nově jsem do něj začlenili i skla v pevné, skládací nebo odnímatelné střeše, a dokonce i zrcadlová skla zpětných zrcátek. Navíc můžou klienti, kteří si sjednají povinné ručení s pojistnými limity minimálně 100/100 milionů Kč, získat garanci ceny na 3 roky. Sjednaná výše pojistného bude pevná pro 3 pojistná období, pokud si klient sjedná i havarijní pojištění, platí garance ceny i na něj.