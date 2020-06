57 % firem potrápil phishing. Co vás ochrání při podnikání online?

Využíváte vy nebo vaši zaměstnanci veřejnou Wi-Fi síť , abyste se připojili ke svému e-mailu, internet bankingu nebo jiným internetovým službám? Pro přístup ke svým účtům byste ji měli vynechat, i když se jedná o připojení ve vaší oblíbené kavárně. U veřejných sítí hrozí riziko, že vše, co přes dané připojení podniknete, bude moci sledovat někdo nepovolaný (včetně vašich hesel a čísel platebních karet).

Podobným problémům můžete předcházet, pokud budete mít ve svých zařízeních nainstalovanou spolehlivou kybernetickou ochranu . Proto Vodafone Business poskytuje pro online bezpečnost svých zákazníků aplikaci CyberWall , kterou nyní automaticky přidává ke všem mobilním tarifům pro podnikatele a malé firmy . Aplikaci si můžete pořídit i bez tarifu a co je hlavní, už se nemusíte obávat nahlížet do svého internetového bankovnictví nebo firemního účtu.

Nejslabším článkem jsou prokazatelně samotní uživatelé. Data výzkumné společnosti Ponemon Institute ukazují, že s phishingem má zkušenost 57 % firem. Zdá se vám takové číslo vysoké? Kybernetickou bezpečnost se mezi svými klienty rozhodla otestovat také společnost Servodata. Phishingové útoky, kterými se ze zaměstnanců snažili vymámit citlivé údaje nebo infiltrovat software do systému klienta, byly úspěšné v 70 %. Z výzkumu vyplývá, že většina lidí bez rozmyslu zapojí do svého počítače neznámý flash disk nebo ke svému notebooku pustí falešného IT specialistu.