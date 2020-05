5 osvědčených triků, jak rychle prodat byt

Zájemců o koupi je kvůli koronaviru málo, zato bytů na prodej hodně. Jen na sReality teď přibylo za 14 dní na 500 bytů. Do prodeje šly stovky bytů z Airbnb, prodej dalších bytů má zajistit hotovost pro záchranu podnikání. Čím dál častěji si majitelé bytů nechávají vyplatit půlku z ceny bytu dopředu , ještě než se byt inzeruje. Na prodej bytu totiž spěchají všichni. „Běžně trvá prodej bytu cca 3 měsíce, teď to chtějí všichni stihnout do léta. Potom očekáváme propad cen o cca 15 %,“ upozorňuje Vladimír Zuzák z MAXIMA REALITY . Právě zde je v provozu bezplatná linka 800 111 555, kam si během koronavirové krize volají pro radu stovky lidí týdně.

1. Ověřte si správnost ceny



Když se váš inzerát objeví na realitních serverech, první zájemci by se měli ozvat do dvou dnů. Když nikdo nevolá, nejčastěji je problém v přemrštěné ceně. Aktuální tržní cenu si proto dopředu ověřte u profi odhadce. Nemusí vás to stát ani korunu. Kvalitní odhad nabízí řada realitních kanceláří, kvalitní online odhad objednáte třeba tady.



2. Pozvěte do bytu designéry



Jeden den se vyplatí věnovat přípravě na focení. Pozvěte do bytu designéry, jako se to běžně dělá v Anglii (tzv. homestaging). V konkurenci profesionálně nafocených bytů z Airbnb byste na realitních serverech jinak už neobstáli. Pořád si nejste jistí, jestli je to nutné? Podívejte se na tohle srovnání fotek před a po homestagingu.



3. Zrušte virtuální prohlídky



Virtuální prohlídky se zdají jako dokonalé řešení pro dobu koronavirovou. Realita je úplně jiná. Nikdo totiž nekoupí byt bez osobní prohlídky. Zájemce o koupi potřebujete zaujmout a dostat přes práh bytu. Virtuální prohlídka je často naopak odradí. Mají pocit, že byt už viděli, a pokud jim vadí sebemenší detail, vůbec nezavolají.



4. Vydražte byt v online aukci



Tohle je trik vyzkoušený makléři z MAXIMA REALITY. Na začátku se byt inzeruje

záměrně za nižší cenu. Díky tomu rychle přilákáte vážné zájemce, kteří pak o byt soutěží v online aukci. Vyhrává ten, kdo nejvíc přihodí k původní ceně. Takhle celý proces významně urychlíte a můžete vydělat o 10 – 15 % navíc.



5. Nečekejte na banky



Dejte si pozor na kupující, kteří si teprve domlouvají hypotéku. Může se stát, že jim

žádost po dvou nebo třech měsících banka zamítne. Vy pak budete muset začít se vším znovu, jenže ceny bytů by mezitím klesnou. Dejte vždy přednost zájemcům, kteří mají hotovost nebo mají úvěr sjednaný dopředu.