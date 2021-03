5 důvodů, proč stavět dům svépomocí

Ať už se chystáte na velkou rekonstrukci nebo rovnou na stavbu nového domu, možná právě stojíte před zásadní otázkou: „Nechat si dům postavit nebo se do toho pustit sami?“ Kdo se na to cítí a má alespoň trošku šikovné ruce, může se do stavby domu pustit sám. Stavba svépomocí vám přináší velkou finanční úsporu!