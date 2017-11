Aféra Dieselgate vypukla před dvěma lety, kdy americké úřady zjistily, že značky koncernu Volkswagen, včetně Škody, k motorům TDI s emisní normou Euro 5 instalovaly software, který uměl rozpoznat homologační měření emisí a upravit režim motoru tak, aby testem prošel. V běžném provozu však byly emise vyšší.

Podle celé řady organizací na ochranu spotřebitelů se jedná o podvod. Pokud někdo do automobilů namontuje nepovolený software, který má manipulovat měření emisí, a učiní to vědomě a úmyslně, měl by za své chování následně nést odpovědnost.

Zatímco v USA se koncern musel k řešení emisního skandálu postavit čelem a platit miliardové pokuty a odškodné, evropští klienti se zatím podobného kroku nedočkali. Po Volkswagenu ho přitom požadují mnohé organizace na ochranu spotřebitelů včetně české společnosti Safe Diesel, která vznikla s cílem chránit zájmy a prosazovat oprávněné nároky tuzemských majitelů dotčených vozidel.

První žalobu podala společnost Safe Diesel letos v březnu, druhá společná žaloba 911 dotčených spotřebitelů následovala v září. Výše náhrady újmy, kterou bude Safe Diesel po koncernu Volkswagen požadovat, nyní činí 220 000 Kč na jedno vozidlo. Tato částka odpovídá ekvivalentu 10 000 amerických dolarů, což je odškodnění, na něž mohou dosáhnout američtí zákazníci dotčení emisní kauzou dle mimosoudní dohody s koncernem Volkswagen v USA.

V USA dostane většina z téměř 600 000 majitelů dotčených koncernových dieselů odškodné 5 100 až 10 000 dolarů (zhruba 130 000 až 255 000 Kč). Od této výše se odvíjí i výpočet kompenzace, kterou požaduje Safe Diesel. V Evropě je vzhledem k rozdílné legislativě obtížné pro jednotlivé státy či Evropskou komisi odškodné od koncernu vymáhat. Je proto na samotných spotřebitelích, jak se ke kauze postaví a zda si o odškodné řeknou, nebo ne. Ke společné žalobě Čechů na Volkswagen je díky společnosti Safe Diesel stále možné se přidat.