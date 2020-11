KOMENTÁŘ: Voliči se obrátili proti Trumpovi – Alex Švamberk

Trumpovi nepomohla ani sázka na konzervativní křesťany, kdy těsně před volbami narychlo prosadil do Nejvyššího soudu konzervativní křesťanku Amy Coneyovou Barrettovou a Spojené státy přistoupily k obskurní mezinárodní alianci proti potratům. Letos nezabrala barnumská hesla o velké Americe nebo halasné sliby, že vakcína bude do voleb, i když experti varovali, že to není možné. Trpělivost přetekla, skoro čtvrt milionů obětí pandemie je v USA příliš, i když nakonec pandemie nehrála až takovou roli, jak si demokraté mysleli.