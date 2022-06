Pohledem Thomase Kulidakise: Vládní pranice o uprchlíky patálie nevyřeší

Dávno tomu, co se pan primátor kasal, jak Praha uprchlíky vítá, jak se o ně stará, přičemž, asi aby se cítili lépe o to víc, o co méně jsme my vídali vlajky české a unijní, ověnčena byla matička stověžatá vlajkami ukrajinskými. V živé paměti mám rozhovory s různými diplomaty, kteří kroutili hlavou, protože to je věc v zahraničí nevídaná.

Dávno tomu, co pan primátor osobně kontroloval, jak funguje asistenční centrum pro přijímání, fotil se pak libě na tiskovkách s unijní eurokomisařkou pro vnitřní záležitosti Ylvou Johanssonovou, chlubil se vstřícností a setkání s ní nejen na Facebooku. Dávno tomu, co jsme viděli drahá i levnější auta s ukrajinskými značkami v centru Prahy, až si starostka Prahy 2 Alexandra Udženija musela stěžovat, že nikdo neřeší parkování, které pro rezidenty nezbývá. Dávno tomu, co pan primátor žongloval s obecními byty, o kterých se prostému českému lidu může zpravidla jen zdát, uprchlíkům primátor dal rád, a ještě starosty městských částí k tomu údajně nutil.

Teď Hřib prohlásil, že Praha je plná, solidaritu prokázala dost, má na hlavu čtyřikrát více uprchlíků ukrajinských než jiné regiony, a tak už žádné nechce. Navrhl, že by se mohli přesunout, jenže oni z krásné Prahy nechtějí, ani rozkopaná jim asi nevadí. Primátor si představuje, že by se jim třeba mohly krátit dávky, ale v tom ho právní experti zchladili. Nejde to. Tak jim aspoň zavře asistenční centrum, aby prý premiéra donutil konat. Ten kroutí hlavou, vždyť prý měla být schůzka koordinační v pátek, tak proč už zavírat, to pár dní nepočká?

Primátor má ovšem podporu svého stranického šéfa Ivana Bartoše, ministra pro místní rozvoj, který onehdy házel miliardami na přestavbu a výstavbu obecních bytů pro běžence z Ukrajiny. Je v tom ovšem určitá schizofrenie. Na jednu stranu se Piráti staví k podpoře Kyjeva zásadově, byty jim budovat chtějí, běžence před voliči vítají s otevřenou náručí, ministr Lipavský pořád vykládá, jak Kyjev vyhraje. Na stranu druhou primátor: „Do Prahy už ne.“ A ostatní ho podporují. Zavřením asistenčního centra ale nic nevyřeší, maximálně se tak budou přibyvší uprchlíci zase zmateně shromažďovat na hlavním nádraží nebo jinde.

Bude něco na slovech zástupců ostatních vládních stran, v čele s premiérem Fialou, že začala předvolební kampaň. A jak se propadají preference, propukají bratrovražedné půtky mezi stranami vládní koalice, které si navzájem kanibalizují, slušně řečeno přetahují, voliče. Byla by to zábava jako souboj v aréně gladiátorů, kdybychom se nenacházeli v hluboké krizi domácí i mezinárodní. Takto zbývá jen pachuť z nevalného výkonu těch, kteří slibovali změnu.