Pohledem Thomase Kulidakise: Uprchlíci versus migranti z Ukrajiny

Další možná změna se týká výměny plošných příspěvků za pomoc naturální. To znamená, že nově by přibyvší z Ukrajiny nedostávali peníze, ale třeba potraviny.

Je to pravda nehezká, ale je to prostý fakt. Nemá smysl si lhát do kapsy. Za pět tisíc korun si člověk stejně mnoho nekoupí, takže je lepší střecha nad hlavou a pravidelný přísun potravin.