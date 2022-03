Pohledem Thomase Kulidakise: Logika a konec roušek, respirátorů a zachraňování lidí proti jejich vůli

Ruší se ovšem v okamžiku, kdy lidé stále umírají, jednotky tisíc nakažených by v roce 2020 působily infarktové stavy, protože se počítalo v jednotkách, kdy i pátý nakažený oproti čtvrtému byl příliš. Byla to doba nového neznáma, s patřičnou hysterií.

Píši to z hlediska poučení do budoucnosti. Koronakrize stejně jako krize jiné by měla být vodítko do budoucnosti v tom, že ve stresu a krizi jsou nejhorší pomocník a rádce panika a hysterie. Z ideového hlediska stávající vláda vychází z předpokladu, že nechává průchod vlastní odpovědnosti lidí, kteří si sami zvolí, zdali se chtějí chránit nebo ne.