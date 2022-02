Pohledem Thomase Kulidakise: Komu vyhovuje a komu škodí krize kolem Ukrajiny

Maďarsko se vmísilo také, přičemž si zajistilo další dodávky levného ruského plynu. Dlouhodobým kontraktem Rusko vyslalo vzkaz, že dohodnout se přímo s ním je možné, adresát je hlavně spolková vláda z Berlína. Ta se spoléhá ve spotřebě zemního plynu z 55 procent na Rusko, Nord Stream 2 měl po boku svého mladšího bratra stabilitu dodávek zajistit. Situace je palčivá hlavně teď. Gazprom dodává, jen kolik se nasmlouvalo, navíc nic, nouzové zásoby zemního plynu v německých zásobnících klesly pod 40 procent. To by nestačilo na týden velkých mrazů. Nabízený zkapalněný zemní plyn z Kataru a USA je dražší než ruský, Němcům se do takového kšeftu moc nechce, takže další důvod pro dosažení smíru a udržení míru.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na pravicové politické strany v menších evropských zemích, Baltské státy, i slovenská prezidentka začaly snít o vojscích NATO na Slovensku. Separatistům na východě Ukrajiny zase hraje do karet, že svět vidí, že Kyjev odmítá plnit Minské dohody. Američanům zase vyhovuje šance konečně do Evropy dostat svůj zkapalněný zemní plyn. Vláda v Kyjevě si zase přijde na super západní zbraně i peníze. Nad výdělkem tak zatím mohou zplakat jen naše nervy, obávající se, že ke konfliktu dojde z nedorozumění. Výhodné je to jinak zatím pro všechny, zviditelňují se, až je to na hranici tragikomické směšnosti.