Očima Saši Mitrofanova: Zítra se bude blbnout všude

Proč absentér? A kdo je to Andy? To se dozvíte v této reportáži . Uvedu jen pár vět, ze kterých ale jasně vyplývají odpovědi na tyto otázky: „,Budu tady s ním ještě určitě zítra,‘ vysvětluje Schillerová. Ve čtvrtek ale s Babišem do Pustiměře, Vyškova ani Bučovic nepojede – na rozdíl od něj se zúčastní mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.“ Proč ale Andrej Babiš nemaká ani nežvaní, jak se to stalo jeho dobrým zvykem?

Jedna v kroji, druhý za volantem, každý jejich čupr sympatizantem! Vážně, mohli by promítat na svých cestách Zítra se bude tančit všude. Klientele to zaručeně vadit nebude, vybaví se jí staré zlaté časy. Heslo kampaně by mohlo být Zítra se bude blbnout všude. Cílem by byl český prezident, který píše česky s hrubkami, zato by ho bylo možné každý sudý pátek na druhém nádvoří Pražského hradu plácnout přes zadek. A zdarma!