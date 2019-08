Očima Saši Mitrofanova: Zažijeme oranžové pučmidráty?

Co sociální demokracie? Tady to komplikuje mlha. V této straně je totiž jak ministr zahraničí Tomáš Petříček, tak ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ale rovněž ministrant přes Noční vlky Jaroslav Foldyna. Aby to bylo ještě zamotanější, obvinil nově socan přes Putinovy miláčky socanského ministra zahraničí a ministryni práce a sociálních věcí, že strana jde ke dnu právě kvůli nim. Neboť to prý jsou neoliberálové a neomarxisté.