Očima Saši Mitrofanova: Zarputilý a schopný bojovník za neměnný řád

Naproti mně neseděl rozpustilý šprýmař, ale soustředěný, vážný a v lecčem zarputilý politik, který ani na chvíli neztratil kontrolu nad tím, co říká a proč to říká. Žánr takového rozhovoru je užitečný. Každý politik za půl hodiny otázek a odpovědí ukáže, co v něm je, i kdyby to v plánu neměl. Když jsem se tehdy po půlnocí vracel donů, měl jsem Jaroslava Kuberu zafixovaného jako vážného bojovníka za hodnoty, které měl za neměnné a hodné zuřivé obrany.