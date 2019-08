Očima Saši Mitrofanova: Zaorálek, celý v bílém

Hned se nabízí čerstvá zkušenost známá i lidem, kteří se o politiku začali zajímat relativně nedávno. Zachránce Zaorálek, celý v bílém, tady totiž už byl. Před minulými sněmovními volbami se obětoval jako stranický volební lídr. Bylo to na draka. Strana získala jen 7,27 procenta hlasů. Málo se snažil pan správce Zaorálek? Kdepak. Mohl se rozkrájet. Pravda ale je, že to nebylo v něm, ale ve stavu ČSSD, která neví, čí je.

Lubomír Zaorálek kdysi hrál hokej. Robustnější protihráči mu lámali na hřišti končetiny, ale jakmile se zahojily, opět se vrhal do rvaček, kde mu končetiny zase zlámali. Když byl ministrem zahraničí, vykročil zostra po cestě odsouzení Putinova režimu. Spolustraníci s prokremelskými názory, kteří Zaorálkovi nikdy neodpustili intošství a členství v liberálním Občanském hnutí, mu za to – naštěstí jen symbolicky – zlomili končetinu. Dál se nerval. Naopak se vyznamenal aktivní účastí na loajálním Prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů adresovaném stranickému a státnímu vedení Čínské lidové republiky.

Až ho bude premiér uvádět do funkce, měl by – pokud je čestný muž a šlechtic, jak říkal princ Vilibald v Arabele – zopakovat, co si o novém členovi vlády doopravdy myslí. Poslechněte zde. Ale Zaorálkovi v bílém to zřejmě nevadí.