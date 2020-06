Očima Saši Mitrofanova: Vy nás ale zásobujete, pane Babiš

Neobyčejně zajímavou se jeví reakce klientova, který je ve své zemi tak populární, že dělá premiéra. Vládu přiměl, aby tuto rezoluci odsoudila jako vměšování do vnitřních záležitostí. Nikoli klientových, jak by napadlo myslícího člověka, ale prý celé země.

Evropský parlament ve své rezoluci „odsuzuje veškeré potenciální situace střetu zájmů, které by mohly ohrozit plnění rozpočtu EU a podlomit důvěru evropských občanů v řádnou správu peněz daňových poplatníků v Unii“. A „trvá na tom, že osoby odpovědné za zneužívání finančních prostředků EU by měly čelit následkům svých činů a že v případě finančních oprav by nemělo být příslušné břemeno přesunuto na vnitrostátní daňové poplatníky“.

Klient je sice myšlenkami u své švýcarské „astrologičky“, ale základní instinkt ho neopouští. Své prachy do toho dávat nechce! Nech si to všichni zapamatují! Proto do vlastního průšvihu zatahuje celou zemi. Ve světě Řehoře Samsy bychom mohli jako jeden z dalších klientových kroků čekat zrušení voleb. Proč? Protože když se nesmí EU zajímat o osud svých peněz v Česku, nemají co se starat čeští občané o vlastní peníze, které spravuje stát, jehož představitele volí!